Maxi sequestro dei carabinieri in un’area a forte vocazione turistica a Torre del Greco: circa 300 chilogrammi di pesce, tra tonno rosso e pesce spada, sono stati trovati in pessime condizioni igieniche all’interno di un magazzino nel centro cittadino. Il prodotto ittico, di notevole valore commerciale, era verosimilmente destinato alla somministrazione nei ristoranti della zona.

L’operazione è condotta dai carabinieri della compagnia locale, con il supporto del nucleo parco forestale, delle unità cinofile di Sarno e di un elicottero del nucleo di Pontecagnano. Il sequestro rientra in un più ampio dispositivo di controllo del territorio, mirato a contrastare reati ambientali e sanitari.

Accertamenti in corso sul magazzino

Il locale adibito allo stoccaggio del pesce è ora sotto sequestro, mentre sono in corso indagini per risalire ai responsabili e accertare le eventuali violazioni in materia di sicurezza alimentare. Il pesce era custodito senza il rispetto delle normative sanitarie, con gravi rischi per la salute dei consumatori. Anche se cotto, il consumo di alimenti mal conservati può infatti provocare intossicazioni e danni all’organismo.

Operazione a largo raggio: droga, animali maltrattati e controlli stradali

Nel corso del servizio straordinario di controllo, i militari dell’Arma hanno effettuato anche diverse perquisizioni e presidiato le zone più sensibili della cittadina. Il bilancio complessivo dell’intervento è significativo:

59 persone identificate

19 veicoli controllati

3 sequestri a carico di ignoti

Tra questi, il ritrovamento di 2,9 kg di hashish in un’area condominiale e il sequestro di due cani maltrattati, detenuti illegalmente.

I controlli proseguiranno nei prossimi giorni, con particolare attenzione alla filiera alimentare, alla sicurezza urbana e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti.