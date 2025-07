Giallo nel comune irpino di Aiello del Sabato, dove una donna di 45 anni è stata trovata senza vita nella sua abitazione in via Capo Casale, località Tavernola San Felice. A lanciare l’allarme è stato il servizio di emergenza 118, allertato da conoscenti che da ore non riuscivano a mettersi in contatto con la donna.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Avellino, che per entrare nell’abitazione hanno utilizzato anche un’autoscala, inviata dal Comando provinciale, per accedere ai piani alti in sicurezza.

Una volta all’interno dell’appartamento, i soccorritori hanno fatto la tragica scoperta: la donna era già deceduta, e ogni tentativo di rianimazione è risultato inutile. I sanitari del 118 di Atripalda hanno potuto solo constatarne il decesso.

Sul luogo della tragedia sono giunti anche i Carabinieri delle Stazioni di Solofra e Aiello del Sabato, che hanno avviato i rilievi di rito per chiarire le circostanze del decesso. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, anche se l’abitazione non presenterebbe segni evidenti di effrazione o colluttazione.

Indagini in corso

Le indagini sono ora nelle mani dell’autorità giudiziaria, che ha disposto ulteriori accertamenti per determinare le cause della morte. Nessuna pista – dalla tragica fatalità al gesto estremo fino all’eventualità di un decesso sospetto – è al momento esclusa.

L’intera comunità di Aiello del Sabato è sotto choc per l’accaduto.