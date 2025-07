La Regione Autonoma della Sardegna ha pubblicato un nuovo bando di concorso pubblico finalizzato alla selezione di 600 idonei da assumere a tempo pieno e indeterminato nel triennio 2025–2027 nel Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (CFVA). L’iniziativa si inserisce tra le prime misure operative della Giunta regionale guidata dalla presidente Alessandra Todde e mira a fronteggiare la carenza di personale che da anni affligge il Corpo, struttura centrale per la prevenzione degli incendi boschivi e la tutela del patrimonio ambientale dell’isola.

Prime assunzioni nel 2025: 96 unità previste

Come previsto dal piano triennale del fabbisogno di personale, 96 nuove unità saranno inserite già nel 2025. La graduatoria che scaturirà dal concorso rimarrà valida anche per le successive assunzioni, che saranno effettuate in base al turnover e alle esigenze operative dell’amministrazione forestale regionale.

Una strategia strutturale per il potenziamento del CFVA

“Questo concorso rappresenta una risposta concreta e strutturata alla carenza di organico del CFVA,” ha dichiarato Mariaelena Motzo, assessora regionale degli Affari Generali, Personale e Riforme. “Si tratta di una misura che non ha solo un valore occupazionale, ma anche una valenza strategica per la sicurezza del territorio e la protezione dell’ambiente. Il nostro intervento è stato rapido, con una procedura trasparente e mirata.”

Motzo ha precisato che il bando rappresenta solo l’inizio di un piano a lungo termine: “Il nostro obiettivo non si esaurisce con le prime 96 assunzioni. Vogliamo ricostruire un Corpo Forestale stabile, presente e operativo, capace di affrontare le sfide ambientali future. Offriamo opportunità professionali, ma soprattutto stiamo investendo in un presidio essenziale per il territorio sardo.”

Informazioni utili sul concorso

Il bando completo, con requisiti, modalità di partecipazione e scadenze, è disponibile sul sito istituzionale della Regione Sardegna e sarà pubblicato anche nel portale InPA. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente in via telematica.