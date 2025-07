Momenti di apprensione questa mattina nel quartiere Brancaccio, in via Generale Rodolfo Corselli a Palermo, dove uno scuolabus con otto bambini a bordo è rimasto coinvolto in un incidente stradale che ha interessato quattro veicoli. Il mezzo, intestato al centro diaconale “La Noce” della Chiesa valdese, si è scontrato con tre veicoli parcheggiati lungo il marciapiede: una Opel, una Ape Piaggio e un’Audi. Ancora da chiarire l’esatta dinamica del sinistro.

Feriti lievi tra bambini e accompagnatori

I bambini a bordo del pulmino sono trasportati al pronto soccorso per accertamenti: le loro condizioni non sarebbero preoccupanti, secondo quanto emerso dai primi esami clinici. Ricoverati per controlli anche l’autista dello scuolabus e una maestra accompagnatrice. Illeso il conducente dell’altro veicolo coinvolto nello scontro.

Intervento delle forze dell’ordine e accertamenti in corso

Sul posto sono intervenuti gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale, che hanno provveduto a chiudere temporaneamente il tratto di strada per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi del caso.

Lo scuolabus è stato sottoposto a controlli amministrativi: il mezzo è risultato in regola con assicurazione e revisione. Le indagini sono in corso per ricostruire la dinamica dell’impatto e individuare eventuali responsabilità.