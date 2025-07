È online il nuovo numero speciale della rivista Journal of e-Learning and Knowledge Society (Je-LKS), Special Issue on “Teachers’ Education on the Move” a cura di Giuseppina Rita Jose Mangione (INDIRE, Italia) e Erika Kopp (Eötvös Loránd University, Ungheria).

Il numero nasce in continuità con i lavori della Conferenza Annuale 2023 dell’Association for Teacher Education in Europe (ATEE), tenutasi a Budapest, e raccoglie 21 contributi internazionali che riflettono la ricchezza teorica, metodologica e culturale del dibattito contemporaneo sulla formazione insegnante, in una prospettiva europea e globale. Il volume propone una riflessione corale e comparativa sui mutamenti che attraversano la professionalità docente, offrendo al lettore cartografie dinamiche per interpretare criticamente le trasformazioni in atto nei sistemi educativi.

I contributi sono stati organizzati attorno a sei traiettorie di movimento, che rappresentano zone dinamiche di riflessione e trasformazione nella formazione insegnante: