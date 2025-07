Da oggi e fino alle ore 14 del 30 luglio le domande riservate agli aspiranti insegnati inseriti in graduatorie a esaurimento e graduatorie provinciali per le supplenze per la scelta delle 150 preferenze.

In tutti i casi è necessaria l’abilitazione specifica al servizio “Istanze on line (POLIS)”. Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione.

La mancata presentazione dell’istanza comporta la rinuncia alla partecipazione alla procedura. La mancata indicazione di talune sedi è intesa quale rinuncia per le sedi non espresse. In caso di indicazione di preferenze sintetiche, l’assegnazione delle sedi all’interno del comune o del distretto è effettuata sulla base dell’ordinamento alfanumerico crescente del codice meccanografico delle istituzioni scolastiche.

Si ricorda, infine, che, come previsto dall’articolo 2, comma 2, decreto-legge n. 45 del 2025, l’aspirante a cui è conferita una supplenza annuale finalizzata alla nomina in ruolo su posto di sostegno, di cui al punto 1 del presente avviso, deve accettare esplicitamente l’assegnazione della sede entro 5 giorni dalla stessa. La mancata accettazione della sede entro il suddetto termine è considerata d’ufficio come rinuncia alla nomina e determina la decadenza dall’incarico conferito.