Grave incidente stradale a Monterusciello. Nello scontro, avvenuto all’incrocio tra via De Curtis e via Monterusciello, sono rimasti coinvolti due automobili e uno scooter. Il bilancio è di quattro feriti, tra cui una donna di 67 anni in codice rosso, attualmente ricoverata in prognosi riservata all’Ospedale Cardarelli di Napoli.

Dinamica da chiarire: indaga la Polizia Locale

L’incidente è avvenuto in direzione Quarto, in un incrocio già noto per l’intenso traffico veicolare. La Polizia Municipale di Pozzuoli, intervenuta tempestivamente sul posto insieme ai sanitari del 118 dell’Asl Napoli 2 Nord, ha effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’impatto.

Secondo le prime testimonianze raccolte, non si esclude l’ipotesi di una mancata precedenza o di un sorpasso azzardato, ma le cause restano ancora da accertare. I tre veicoli coinvolti sono stati sequestrati per ulteriori accertamenti tecnici.

La situazione dei feriti

La 67enne è trasportata in condizioni critiche al pronto soccorso dell’Ospedale Antonio Cardarelli.

Gli altri tre feriti, tre uomini, sono accompagnati al vicino Ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Le loro condizioni, al momento, non destano particolare preoccupazione.

Traffico bloccato per ore

L’incidente ha causato gravi disagi alla viabilità locale, con code e rallentamenti lungo tutto l’asse viario in direzione Quarto. La strada è rimasta parzialmente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi incidentati.

Le autorità stanno acquisendo i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona per cercare ulteriori elementi utili alle indagini.