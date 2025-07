Un grave incidente stradale ha scosso la comunità di San Felice a Cancello, in provincia di Caserta. Un uomo di circa 50 anni, Vincenzo Carannante, ha perso la vita dopo essere investito da un’auto di grossa cilindrata mentre percorreva via Napoli a bordo della sua bicicletta elettrica. Il dramma si è consumato nella zona di Botteghino, all’altezza dei Ponti Rossi, un tratto particolarmente trafficato e spesso teatro di manovre azzardate.

Alla guida della vettura, una Volkswagen, c’era un imprenditore della zona, le cui generalità non sono ancora rese note. Le circostanze esatte dell’impatto restano da accertare, ma secondo le prime ricostruzioni l’urto sarebbe stato particolarmente violento, tanto da non lasciare scampo al ciclista. La vittima risiedeva nella frazione di Cave ed era molto conosciuta nella zona, notizia che ha amplificato lo sconcerto tra i presenti.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri della stazione locale, con il supporto del capitano Federico Arrigo della compagnia di Maddaloni, per effettuare i rilievi e avviare le indagini. La scena è stata rapidamente delimitata dalle forze dell’ordine, mentre la strada è rimasta congestionata per ore, anche a causa dell’afflusso di residenti e familiari accorsi non appena appresa la notizia.

La dinamica dell’incidente resta al vaglio degli inquirenti, che stanno esaminando ogni elemento utile a chiarire la responsabilità dell’accaduto. Intanto, il paese si stringe nel dolore per una perdita improvvisa che riaccende i riflettori sulla sicurezza stradale e sulla convivenza tra automobilisti e ciclisti, soprattutto lungo arterie urbane particolarmente esposte al traffico quotidiano.