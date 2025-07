Tragedia ieri sera lungo l’Asse Mediano SS87, all’altezza dello svincolo per Frattamaggiore, dove si è verificato un grave incidente stradale che ha coinvolto un’auto e un mezzo pesante. Nell’impatto ha perso la vita un uomo di 77 anni, mentre la moglie, di 76 anni, è rimasta ferita in modo grave.

L’impatto e i soccorsi

L’uomo era alla guida dell’autovettura quando, per cause ancora in fase di accertamento, è avvenuto lo scontro con un veicolo pesante. Le condizioni del 77enne sono apparse da subito critiche: è trasportato d’urgenza in ospedale, dove però è deceduto a causa delle gravi lesioni riportate.

La moglie, che viaggiava accanto a lui, è anche lei soccorsa e portata al pronto soccorso in condizioni gravi, ed è attualmente ricoverata in prognosi riservata.

Indagini in corso

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che stanno conducendo gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Al momento non si esclude nessuna ipotesi, e saranno determinanti le testimonianze e le immagini delle telecamere di sorveglianza, se presenti, per fare piena luce sull’accaduto.