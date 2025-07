Tragedia lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo. Vincenzo Casalnuovo, 40 anni, residente a Buonabitacolo, ha perso la vita in seguito a un violento tamponamento verificatosi tra gli svincoli di Sicignano degli Alburni e Petina, in direzione sud. L’incidente si è verificato nel tardo pomeriggio, intorno alle 17, all’interno della galleria Tanagro.

Casalnuovo, artigiano falegname conosciuto e stimato nella sua comunità, era alla guida di una Fiat Panda. Per cause ancora in fase di accertamento, il veicolo si è scontrato con un mezzo pesante appartenente a un’azienda del Vallo di Diano, finendo parzialmente sotto il camion. L’impatto è stato devastante: la parte anteriore dell’auto si è completamente accartocciata.

Soccorsi tempestivi ma inutili

I sanitari del 118, giunti tempestivamente sul posto, hanno prestato i primi soccorsi tentando di stabilizzare l’uomo. Le condizioni del 40enne, tuttavia, sono apparse subito critiche. Trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla, Casalnuovo è deceduto poco dopo a causa delle gravissime ferite riportate.

Indagini in corso sulla dinamica del sinistro

Gli agenti della Polizia Stradale di Sala Consilina sono intervenuti per effettuare i rilievi necessari e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Tra le ipotesi al vaglio: una possibile distrazione, una manovra improvvisa o un eccesso di velocità. Non è ritenuto un fattore determinante, invece, il manto stradale, poiché l’incidente è avvenuto all’interno di una galleria, al riparo dalla pioggia.

I tecnici dell’Anas sono intervenuti per il ripristino delle condizioni di sicurezza della carreggiata.

Un altro lutto sulla strada nel Salernitano

La comunità di Buonabitacolo, ancora sotto shock, si è stretta intorno alla famiglia di Vincenzo Casalnuovo. Il sindaco Giancarlo Guercio ha espresso cordoglio a nome dell’intero paese, ricordando Casalnuovo come un padre di famiglia laborioso e stimato.

Una scia di incidenti sulle autostrade salernitane

L’incidente mortale che ha coinvolto Vincenzo Casalnuovo è solo l’ultimo di una serie di sinistri verificatisi negli ultimi giorni lungo le arterie stradali della provincia di Salerno.

Pochi giorni fa, nei pressi dello stesso tratto autostradale, ma in direzione opposta, un minibus con a bordo nove tifosi del Catania ha impattato contro un guardrail. Due dei passeggeri sono ricoverati in condizioni gravissime, uno dei quali è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale “Cardarelli” di Napoli.

Un altro incidente mortale si è verificato sul raccordo autostradale Salerno-Avellino, nei pressi dello svincolo di Baronissi: una Jeep si è ribaltata più volte, causando il decesso di Ivan Montenero, 42 anni, residente a Baronissi e originario di Avellino.