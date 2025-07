Identificati e denunciati i due motociclisti che scortavano la Porsche presa a noleggio guidata da un 30enne romano, protagonista del gravissimo incidente stradale avvenuto su Corso Vittoria Colonna, nel comune di Marino, alle porte di Roma. L’impatto ha causato ferite gravissime a Francesco Filadoro, 83 anni, originario di Avellino e residente a Grottaferrata.

Gli sviluppi investigativi

Le indagini, coordinate dalla Squadra Anticrimine del Commissariato di Marino e condotte sotto la direzione del commissario capo Francesco Berretta, sono state supportate dal Reparto Volanti della Questura di Roma e dalla Polizia Stradale di Albano e Tivoli. Gli investigatori hanno rintracciato i due motociclisti coinvolti: si tratta di un 20enne e di un 30enne di Marino, a bordo rispettivamente di un scooter di grossa cilindrata e di una moto sportiva. Entrambi erano amici del conducente della Porsche e ora dovranno rispondere di omissione di soccorso e favoreggiamento della fuga.

I tre giovani hanno precedenti penali minori e, secondo la ricostruzione, avrebbero partecipato a una vera e propria corsa illegale per le strade cittadine.

Sanzioni e responsabilità

I due motociclisti saranno inoltre sanzionati per guida pericolosa ad alta velocità: percorrevano una strada urbana dove il limite è di 50 km/h a una velocità stimata di oltre 120 km/h. È stato identificato anche un 18enne di Marino a bordo della Porsche al momento dell’incidente. La sua posizione è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria, e potrebbe essere denunciato.

Il conducente dell’auto sportiva, che ha provocato il violentissimo impatto, si trova attualmente detenuto nel carcere di Velletri. Le accuse a suo carico sono lesioni stradali gravissime, omissione di soccorso e fuga, aggravate dalla positività ai test per alcol e sostanze stupefacenti effettuati immediatamente dopo l’incidente.

La dinamica dei fatti

Secondo quanto accertato dagli agenti, i tre stavano rientrando da alcuni locali dei Castelli Romani, dove avevano trascorso il pomeriggio. Erano diretti verso via dei Laghi per proseguire la serata in un noto locale notturno. Poco prima dell’impatto con la Mercedes guidata dall’anziano artigiano, i veicoli coinvolti erano avvistati a velocità elevata nella direzione opposta e avevano quasi investito un giovane scooterista di Grottaferrata.

Proprio quest’ultimo, intuendo il pericolo, si è fermato sul ciglio della strada per riprendere i mezzi in corsa e segnalarli alle forze dell’ordine. Il suo video si è rivelato fondamentale per le indagini: nelle immagini si documenta l’inversione di marcia del gruppo, probabilmente avvenuta alla rotonda di Squarciarelli, e si coglie in tempo reale il terribile scontro su Corso Vittoria Colonna.

La vittima

Francesco Filadoro, 83 anni, è rimasto vittima innocente di quella che appare sempre più come una gara clandestina improvvisata. L’uomo, stimato artigiano in pensione, è molto conosciuto a Grottaferrata e Marino. Le sue condizioni restano gravissime.