Macabra scoperta nel pomeriggio di oggi, giovedì 17 luglio, in via La Monachina, nella zona ovest di Roma, non lontano da Malagrotta. Intorno alle ore 17, un uomo ha dato l’allarme dopo aver notato delle ossa umane affiorare dal terreno durante un intervento di bonifica in un campo incolto.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del gruppo Aurelio della polizia di Stato, che hanno constatato la presenza di uno scheletro umano disteso tra le sterpaglie. Il pubblico ministero di turno ha disposto il sequestro dell’area e dei resti per consentire gli accertamenti del caso.

Lo scheletro è trasferito presso il reparto di medicina legale del Policlinico Gemelli, dove saranno effettuate le analisi per stabilire l’identità della persona e le possibili cause del decesso. Al momento, tutte le ipotesi restano aperte: non è ancora chiaro se si tratti di una morte naturale, accidentale o di un fatto di rilevanza penale.

Le indagini sono in corso per fare luce sull’origine dei resti e sulle circostanze del ritrovamento. L’area è sotto sequestro e saranno effettuati rilievi approfonditi nelle prossime ore.