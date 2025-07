Ritrovato senza vita il corpo di Antonio Esposito, circa 30 anni, padre di tre figli, scomparso il 4 luglio scorso dopo essere evaso dagli arresti domiciliari. Il cadavere è rinvenuto in un canale adiacente al Lago Patria, nel territorio di Giugliano in Campania (Napoli), al termine di giorni di ricerche condotte dai Carabinieri.

La denuncia della moglie e gli appelli sui social

La denuncia di scomparsa era stata presentata dalla moglie il 5 luglio, il giorno successivo alla fuga. In questi giorni si erano moltiplicati gli appelli sui social, lanciati anche dalla compagna, per ritrovare l’uomo. Esposito era padre di tre bambini e risiedeva nel napoletano.

In corso le indagini sulle cause della morte

Le indagini sono attualmente in corso per accertare le circostanze del decesso. Al momento non sono diffuse ipotesi ufficiali, ma gli inquirenti stanno valutando ogni pista, dal possibile malore fino a eventuali coinvolgimenti esterni. Sul corpo potrebbero essere disposti accertamenti medico-legali per chiarire le cause della morte.