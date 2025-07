Domani, dalle ore 11:00 alle 13:00, si terrà uno sciopero di due ore presso il punto vendita Dodecà-Multinvest S.r.l., situato nel centro commerciale “Le Aquile” in via Provinciale Pomigliano 123, a Sant’Anastasia (NA). La protesta è stata indetta dalla Uiltucs, in risposta a un licenziamento ritenuto ingiustificato e lesivo dei diritti sindacali.

La denuncia del sindacato: «Atto strumentale e ritorsivo»

Secondo quanto riportato in una nota ufficiale della Uiltucs, il licenziamento sarebbe avvenuto subito dopo la segnalazione, da parte del sindacato, di gravi problematiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro presso lo stesso punto vendita. La denuncia era formalmente inoltrata al Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di lavoro.

«Riteniamo il provvedimento strumentale e privo di fondamento reale, nonché lesivo della dignità personale e sindacale», si legge nel comunicato. «La tempistica con cui è adottato solleva seri dubbi sul carattere ritorsivo dell’atto».

Obiettivi della mobilitazione

Attraverso questa azione di protesta, la Uiltucs intende:

Denunciare pubblicamente un provvedimento considerato una rappresaglia contro una lavoratrice impegnata nella difesa dei diritti dei colleghi;

Esprimere solidarietà alla lavoratrice licenziata;

Ribadire il diritto alla sicurezza sul lavoro e alla denuncia di situazioni rischiose, senza timore di ripercussioni;

Rivendicare il rispetto delle libertà sindacali, della dignità dei lavoratori e del diritto al lavoro.

Presidio pacifico davanti al punto vendita

Durante lo sciopero, sarà organizzato un presidio democratico e pacifico all’ingresso del punto vendita per coinvolgere la cittadinanza e sensibilizzare l’opinione pubblica su un episodio che, secondo il sindacato, rappresenta un pericoloso precedente per i diritti dei lavoratori nel settore del commercio.