Dopo il grave episodio avvenuto ieri nella chiesa del Santa Caterina da Siena a Sant’Anastasia, dove un uomo armato e col volto coperto ha sparato all’interno del luogo di culto, Sua Eccellenza il Prefetto di Napoli, Michele Di Bari, si è recato oggi sul posto per esprimere vicinanza e solidarietà alle suore della struttura religiosa.

La visita del Prefetto e il ringraziamento del sindaco

Il Prefetto ha voluto testimoniare personalmente la vicinanza delle istituzioni statali alla comunità colpita dall’episodio, definito di estrema gravità, e ha incontrato le religiose del convento. Contestualmente, ha confermato l’intenzione di rafforzare i controlli sul territorio, attraverso un’intensificazione del lavoro delle forze dell’ordine.

Il sindaco di Sant’Anastasia, Carmine Esposito, ha commentato la visita del Prefetto con parole di gratitudine:

“Trovo questo gesto profondamente umano, oltre che istituzionale, e ringrazio il Prefetto a nome dell’intera comunità per la sua presenza e per la decisione – già disposta – di intensificare ulteriormente i controlli delle forze dell’ordine sul territorio.”

Indagini in corso

Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire l’accaduto e identificare il responsabile della sparatoria. Al momento non si registrano feriti, ma l’episodio ha scosso profondamente l’intera comunità locale, soprattutto per la sua violazione di un luogo sacro.