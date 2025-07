«Nell’ASL Napoli 1 una semplice visita cardiologica di classe B richiede 47 giorni d’attesa, quasi cinque volte il limite fissato per legge. Con questi numeri la certezza di cura diventa lotteria» osserva Enrico Ditto, responsabile Formazione e Lavoro di Azione in Campania, citando i dati aggiornati allo scorso inverno.

L’esempio fotografa una realtà nota ai cittadini: file che si allungano, fragilità che si aggravano, personale sotto pressione.

La Regione ha varato il CUP unico “Sinfonia” per gestire in modo centralizzato le prenotazioni e uniformare i codici di priorità, puntando su digitalizzazione e trasparenza. «Lo strumento c’è, ma funziona solo se ogni nodo della rete – ospedali, distretti, laboratori convenzionati – aggiorna in tempo reale l’agenda e se i controlli sulle agende “parallele” sono rigorosi. Senza questi due passaggi il sistema resta un guscio vuoto», incalza Ditto.

Sul fronte delle strutture la Campania dispone oggi di oltre 3 miliardi di euro per l’edilizia ospedaliera: risorse che finanziano dieci nuovi complessi, tra cui il Nuovo Santobono e il “Ruggi” di Salerno, entrambi su progetti da più di 400 milioni ciascuno. Al pacchetto si somma il capitolo PNRR “Ospedali sicuri e sostenibili”, 250 milioni destinati ad adeguamenti antisismici e ad ammodernamenti che devono essere completati entro la metà del 2026 in almeno 84 presìdi regionali.

Per Ditto l’investimento infrastrutturale ha senso solo se accompagnato da percorsi di cura più rapidi e da una presenza capillare della medicina di base: «Un poliambulatorio di quartiere aperto dodici ore al giorno vale quanto cento metri di acciaio e vetro in un nuovo ospedale, perché intercetta il problema prima che diventi emergenza». L’obiettivo è ridurre i tempi di attesa con assunzioni mirate di personale, agende unificate e telemedicina per controlli cronici a distanza, così da liberare slot ambulatoriali per i casi più urgenti.

Ditto chiude ricordando che la sanità non è solo contabilità: «Ogni settimana di ritardo in una diagnosi è una settimana di ansia, di assenze dal lavoro, di costi sociali sommersi. Efficienza, accesso equo e riqualificazione non sono tre slogan ma le tre vertebre di un sistema che vogliamo dritto, pubblico e vicino alle persone».