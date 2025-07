Il Ministero della Salute ha pubblicato sei avvisi di richiamo alimentare per rischio microbiologico dovuto alla possibile presenza di Salmonella in alcuni prodotti a base di carne suina e asinina, commercializzati con il marchio Salumificio Moltoni. I prodotti interessati provengono dalla ditta Spendibene di Moltoni Srl, con sede nello stabilimento di Chiuro, in provincia di Sondrio.

Prodotti oggetto del richiamo

I salumi potenzialmente contaminati sono venduti sfusi o a peso e appartengono ai seguenti lotti:

Salsiccia Puro Suino – Lotto 260525A, Salsicetta Puro Suino – Lotto 260525A, Salametto Puro Suino – Lotto 260525A, Salame Suino-Bovino – Lotto 60525B, Salametto di Asino – Lotto 260525F

I prodotti sono stati ritirati in via precauzionale a seguito di controlli interni che hanno evidenziato la possibile presenza di Salmonella nelle carni utilizzate.

Rischi per la salute

La Salmonella è un agente patogeno tra i più comuni nelle tossinfezioni alimentari. L’ingestione di alimenti contaminati può provocare:

Diarrea, crampi addominali, febbre, nausea

Nei casi più gravi, sepsi e disidratazione

Maggior rischio di complicanze in bambini, anziani e soggetti immunodepressi

Sebbene nella maggior parte dei casi la malattia sia autolimitante, alcuni pazienti possono richiedere il ricovero ospedaliero.

Indicazioni per i consumatori

Il Ministero invita i cittadini a:

Non consumare i prodotti elencati;

Restituirli al punto vendita ove acquistati;

Consultare il portale del Ministero della Salute, nella sezione Richiami Alimentari, per tutti gli aggiornamenti ufficiali.

Controlli e prevenzione

Le autorità sanitarie competenti sono attualmente impegnate nelle attività di sorveglianza, tracciabilità e controllo della filiera. L’intervento tempestivo ha permesso di interrompere la distribuzione dei prodotti prima che potessero causare danni estesi alla salute pubblica.

L’episodio sottolinea l’importanza di sistemi di autocontrollo aziendale efficaci e di un coordinamento rapido con gli enti sanitari, elementi fondamentali per prevenire e contenere emergenze alimentari.