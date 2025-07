Una infermiera in servizio presso l’ospedale San Pio di Benevento arrestata in flagranza di reato dagli agenti della Squadra Mobile, con l’accusa di peculato. La donna è stata sorpresa mentre asportava farmaci e presidi sanitari dal reparto in cui lavorava.

Secondo quanto reso noto dalla Questura, l’intervento è scattato in seguito a segnalazioni interne e appostamenti mirati. Gli agenti hanno fermato la professionista subito dopo aver sottratto materiale sanitario dall’azienda ospedaliera, trovandola in possesso di medicinali e dispositivi medici.

Perquisizione domiciliare: scoperti decine di chili di materiale sanitario

A seguito dell’arresto, la polizia ha proceduto con una perquisizione domiciliare, durante la quale sono stati rinvenuti decine di chili di farmaci e presidi sanitari, tutti riconducibili alla struttura ospedaliera.

Il materiale sequestrato comprende medicinali di vario tipo, alcuni dei quali soggetti a controllo, e dispositivi sanitari normalmente in uso nei reparti clinici. Le indagini sono in corso per accertare la destinazione del materiale sottratto e la durata dell’attività illecita.

L’accusa: peculato

L’infermiera è attualmente gravemente indiziata del reato di peculato, in quanto avrebbe utilizzato la sua posizione di pubblica dipendente per appropriarsi di beni destinati al servizio sanitario. Sarà chiamata a comparire davanti all’autorità giudiziaria per chiarire la propria posizione.

L’ospedale San Pio, nel frattempo, ha avviato le procedure interne per collaborare con le forze dell’ordine e valutare eventuali provvedimenti disciplinari.