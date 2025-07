A soli due giorni dall’apertura ufficiale, la spiaggia pubblica attrezzata della Rotonda Diaz, nota come Mappatella Beach, è già oggetto di furti e atti vandalici. Due sedie da regista sono state rubate e la pedana dedicata all’accesso in spiaggia delle persone con disabilità è stata divelta e trascinata a riva insieme alle basi degli ombrelloni.

A denunciare quanto accaduto è l’assessore al Welfare del Comune di Napoli, Luca Trapanese, attraverso un post sui social:

“Sapere che già all’apertura della spiaggia attrezzata mancano due sedie mi fa pensare che arriveremo alla fine dell’estate e non troveremo più nulla”.

Il lido era stato allestito dall’amministrazione comunale per garantire accesso gratuito a ombrelloni, sdraio, sedie da regista, sedie Job per persone con disabilità, docce e bagni chimici. La spiaggia è entrata in funzione il 1° luglio come parte del progetto per la valorizzazione del litorale cittadino.

Trapanese esclude la possibilità di predisporre una vigilanza notturna:

“Non è nemmeno pensabile prevedere una vigilanza: avrebbe un costo insostenibile, oltre a essere una soluzione triste e umiliante”.

Durissima la reazione anche da parte del deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Francesco Emilio Borrelli e del consigliere municipale Lorenzo Pascucci, che in una nota congiunta dichiarano:

“Chi devasta questi spazi è un nemico dei napoletani, dello sviluppo e della crescita della città. Non può essere tollerato. Basta giustificare incivili, vandali e criminali”.