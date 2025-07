I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato un uomo di 41 anni, di origini straniere e con precedenti penali, per furto aggravato e utilizzo illecito di carte di pagamento. L’indagine è partita dalla denuncia di una donna che si è accorta di movimenti sospetti sulla propria carta di credito, utilizzata per pagamenti in un ristorante di via Garibaldi. Dopo aver ricevuto alcune notifiche sul cellulare relative a spese non riconosciute, la vittima ha verificato l’assenza della carta dal portafogli e ne ha disposto immediatamente il blocco.

Nel fornire la sua testimonianza ai militari, la donna ha ricordato che la sera precedente, durante le pulizie nel locale in cui lavora, aveva notato un uomo aggirarsi con fare sospetto vicino allo scaffale dove aveva riposto la borsa, per poi allontanarsi rapidamente.

Sulla base di queste dichiarazioni, i Carabinieri hanno avviato accertamenti, analizzando le immagini dei sistemi di videosorveglianza del locale dove la vittima è impiegata e del ristorante dove sono effettuati i pagamenti fraudolenti. Le riprese hanno consentito agli investigatori di identificare con certezza il responsabile, già noto alle forze dell’ordine.

L’uomo è rintracciato e arrestato con l’accusa di furto aggravato e indebito utilizzo di carta di credito o di pagamento, a conferma della costante attività di controllo e contrasto alla microcriminalità messa in atto dall’Arma sul territorio.