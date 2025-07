Entra nel locale, ruba una borsa dal tavolo e scappa via in pochi secondi. È accaduto al Planet di Fuorigrotta, noto locale situato su viale Kennedy, nel cuore del quartiere occidentale di Napoli. L’intera scena è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza e diffusa successivamente sui social dal deputato Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi-Sinistra), che ha ricevuto la segnalazione direttamente dai titolari.

Il furto in pochi secondi: le immagini

Nel video, si vede un uomo entrare nel locale con fare apparentemente tranquillo. Pochi istanti dopo, esce con una borsa rubata tra le mani, dileguandosi a passo svelto. Subito dopo, alcune persone si affacciano all’esterno del locale nel tentativo di individuarlo, ma il ladro si era già allontanato.

Il titolare del Planet ha raccontato l’accaduto:

“Questo tizio è entrato nel mio locale e ha rubato la borsa di mia moglie direttamente dal tavolo. Ho immediatamente sporto denuncia ai Carabinieri”.

Borrelli: “Serve tolleranza zero”

Il deputato Borrelli, da tempo impegnato in campagne per la legalità e la sicurezza urbana, ha commentato con durezza l’episodio:

“Siamo davanti all’ennesima dimostrazione di quanto sia diventato facile per i delinquenti abituali agire indisturbati anche in luoghi pubblici. Episodi come questo sono inaccettabili: è evidente che manca il timore della legge”.

Borrelli ha poi lanciato un appello per una reazione forte e concreta delle istituzioni:

“Servono più controlli, ma soprattutto un cambio culturale e istituzionale: tolleranza zero verso ogni forma di delinquenza. La nostra solidarietà va ai titolari del Planet e a tutti i commercianti e lavoratori onesti che convivono ogni giorno con l’insicurezza crescente. Napoli merita rispetto e protezione”.

Indagini in corso

Sul caso indagano i Carabinieri, ai quali è stata sporta regolare denuncia. Le immagini della videosorveglianza potrebbero essere decisive per l’identificazione del responsabile, che avrebbe agito da solo.