In un contesto economico ancora segnato da alti livelli di disoccupazione e precarietà, arriva una notizia rilevante per chi cerca un impiego stabile nel settore pubblico: Roma Capitale ha annunciato un concorso per oltre 1.000 assunzioni a tempo indeterminato nel comparto scolastico.

Oltre 1.000 posti per educatori e insegnanti nei nidi e nelle scuole dell’infanzia comunali

Il piano di assunzioni riguarda 1.005 posti per educatori e insegnanti da inserire stabilmente negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia del Comune di Roma. Si tratta di una misura strutturale per il superamento del precariato e il rafforzamento del sistema educativo capitolino.

240 assunzioni sono già state avviate.

Le restanti entreranno in servizio entro la fine del 2025.

È inoltre previsto un ulteriore concorso nel 2026 con altri posti disponibili.

Quali titoli serviranno per partecipare?

Al momento non sono ancora pubblicati i requisiti ufficiali del bando, ma è altamente probabile che per accedere al concorso sarà necessario possedere uno dei seguenti titoli di studio:

Laurea in Scienze della Formazione Primaria

Laurea in Scienze dell’Educazione

Titoli equipollenti riconosciuti per l’insegnamento nella fascia 0-6 anni

Il bando completo con tutti i dettagli, inclusi i requisiti formali, le modalità di candidatura e le prove selettive, sarà pubblicato nei prossimi mesi sui canali ufficiali.

Come restare aggiornati

Per ottenere informazioni aggiornate, si consiglia di consultare regolarmente il sito istituzionale di Roma Capitale (www.comune.roma.it

) e la sezione dedicata ai concorsi pubblici.