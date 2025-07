Al via le domande per il Bonus Sport 2025 in Campania, un contributo economico fino a 400 euro per ogni minore destinato a sostenere l’accesso gratuito alle attività sportive per bambini e ragazzi dai 6 ai 15 anni.

La misura, promossa dalla Regione Campania e gestita dall’Agenzia Regionale Universiadi per lo Sport (ARUS), è attiva dal 1° luglio al 31 luglio 2025. Il bonus è destinato ai nuclei familiari con ISEE fino a 17.000 euro (fino a 3 figli) e fino a 28.000 euro (per famiglie con 4 o più figli).

Chi può richiedere il Bonus Sport Campania

Possono presentare domanda:

I genitori o tutori legali di minori residenti in Campania

Con figli di età compresa tra i 6 e i 15 anni (età valida alla data della domanda)

In possesso di un’attestazione ISEE in corso di validità che rientri nei limiti previsti:

Fino a 17.000 euro per nuclei familiari con massimo tre figli

Fino a 28.000 euro per famiglie numerose (quattro o più figli)

A quanto ammonta il contributo

Il valore del Voucher Sportivo Minori è di:

Fino a 400 euro per ogni bambino o ragazzo

L’importo è destinato alla copertura totale o parziale delle attività sportive

Le famiglie numerose beneficiano di maggiori agevolazioni

Come usare il voucher

Il bonus può essere utilizzato solo presso associazioni e società sportive aderenti al progetto, consultabili nell’elenco ufficiale disponibile durante la compilazione della domanda.

Sono ammesse:

Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD)

Società Sportive Dilettantistiche (SSD)

Gruppi sportivi riconosciuti

Modalità di presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata esclusivamente online, seguendo questi passaggi:

Accedere al portale ARUS o alla piattaforma indicata

Compilare il modulo con i dati richiesti

Selezionare una delle strutture sportive aderenti

Accettare l’Informativa sulla Privacy e autorizzare il trattamento dei dati personali

Finalità del bonus

L’iniziativa ha l’obiettivo di:

Contrastare le disuguaglianze economiche

Promuovere il diritto allo sport per tutti i minori

Favorire l’inclusione sociale attraverso l’attività sportiva.