I carabinieri della stazione di Posillipo hanno scoperto e posto sotto sequestro un’attività di ristorazione abusiva attiva nella zona di Marechiaro, a Napoli. In uno scantinato privo di autorizzazioni e requisiti igienico-sanitari, venivano preparati alimenti destinati a clienti che li ricevevano direttamente a bordo delle imbarcazioni ancorate in mare, grazie a un sistema di consegna improvvisato via mare.

Il locale, utilizzato come deposito e cucina, è stato immediatamente sgomberato. I militari hanno sequestrato circa 100 chilogrammi di prodotti alimentari privi di tracciabilità e non conservati secondo le norme previste. Le sanzioni comminate ammontano complessivamente a 8.000 euro.

L’operazione è avvenuta nei pressi della nota “Fenestella” di Marechiaro, luogo simbolico reso celebre dai versi di Salvatore Di Giacomo. Gli accertamenti hanno evidenziato la totale assenza dei requisiti igienici minimi, oltre alla mancanza di qualunque titolo autorizzativo per l’attività svolta.