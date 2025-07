Violenza nella tarda serata di ieri a San Marco Evangelista, comune alle porte di Caserta: un accoltellamento ha causato la morte di un 26enne e il grave ferimento di un 24enne. Le indagini sono in corso e si concentrano sul possibile movente legato al traffico di stupefacenti.

La dinamica dell’aggressione

L’episodio è avvenuto intorno alle 22 in una piazzetta del centro cittadino. Secondo una prima ricostruzione, vi sarebbe stato uno scontro tra un gruppo di giovani provenienti da Napoli e alcuni ragazzi del posto. La lite sarebbe poi degenerata in una vera e propria aggressione armata.

A perdere la vita è stato Stefano Margarita, 26 anni, originario di Secondigliano (Napoli). Trasportato d’urgenza all’ospedale di Caserta, è deceduto poco dopo l’arrivo al pronto soccorso.

Il secondo giovane coinvolto, un 24enne residente a San Marco Evangelista, versa in gravi condizioni ed è attualmente ricoverato con prognosi riservata. Nella vicenda sarebbe coinvolto anche un minorenne, la cui posizione è al vaglio degli investigatori.

Ipotesi droga: possibile spedizione per un debito

Le forze dell’ordine seguono con attenzione la pista della droga. Non si esclude che il 26enne fosse giunto a San Marco per riscuotere un credito legato ad attività illecite. Lo scontro potrebbe essere esploso proprio in quel contesto, culminando nell’aggressione fatale.

Momenti di tensione all’ospedale di Caserta

All’arrivo della notizia del decesso, l’ospedale di Caserta è stato raggiunto da numerosi familiari e amici della vittima. La situazione è degenerata in attimi di tensione con il personale sanitario. Solo l’intervento di diverse pattuglie dei Carabinieri e della Polizia di Stato ha permesso di ristabilire l’ordine.

Indagini in corso, caccia all’aggressore

È attualmente in corso un’intensa attività investigativa per identificare l’autore dell’accoltellamento. I militari stanno raccogliendo testimonianze e visionando eventuali immagini di videosorveglianza presenti nella zona.