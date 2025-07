Dalla mezzanotte di oggi, l’area dei Campi Flegrei è interessata da uno sciame sismico con quattro lievi scosse, tutte di magnitudo inferiore a 1.7. Nonostante l’attività sismica sia percepita solo marginalmente, la situazione è apparsa sotto controllo, soprattutto dopo l’intensa preoccupazione vissuta ieri mattina a causa del terremoto delle 9:14, che ha raggiunto una magnitudo di 4.0. A questo si aggiunge una scossa di magnitudo 1.5 rilevata alle 11:44 di oggi nella zona del Vesuvio, che al momento non desta particolare preoccupazione.

Quella scossa, con epicentro localizzato nell’area del Dazio, nel quartiere napoletano di Bagnoli, è avvertita chiaramente non solo nei Campi Flegrei, ma anche in numerose zone di Napoli. L’evento ha generato allarme tra la popolazione, ma non sono segnalati danni rilevanti.

Complessivamente, sono registrati 18 eventi sismici correlati allo sciame in corso. Le autorità continuano a monitorare costantemente l’evoluzione della situazione sismica nell’area flegrea, invitando la popolazione a seguire solo fonti ufficiali per aggiornamenti e indicazioni comportamentali.