Una rapina a mano armata è avvenuta questa mattina, giovedì 24 luglio 2025, nel quartiere Pianura di Napoli, dove un rappresentante di gioielli è stato aggredito da un commando di almeno quattro uomini armati e con il volto coperto. Il bottino è ingente: circa cinque chili di preziosi, per un valore stimato intorno ai 500mila euro.

Secondo una prima ricostruzione fornita dai Carabinieri della Compagnia di Bagnoli, la vittima – un uomo napoletano – si stava recando al lavoro intorno alle 7 del mattino, quando è stato sorpreso in via Leonardo Sciascia, a pochi passi dalla sua abitazione. I rapinatori, arrivati in sella a moto di grossa cilindrata, lo hanno bloccato proprio mentre stava salendo a bordo della sua auto.

Sotto la minaccia delle armi, l’uomo è stato costretto a consegnare la borsa che portava con sé, contenente i gioielli. Nessuno è rimasto ferito durante l’aggressione. I malviventi si sono poi dati alla fuga, facendo perdere le proprie tracce tra le strade del quartiere.

Indagini in corso

I militari dell’Arma hanno avviato immediatamente le indagini, raccogliendo le prime testimonianze e acquisendo eventuali immagini di videosorveglianza della zona. Al momento non si esclude che l’assalto sia stato premeditato, con i rapinatori a conoscenza dei movimenti e degli orari abituali della vittima.

Le forze dell’ordine stanno anche valutando possibili collegamenti con episodi simili avvenuti in città nelle scorse settimane.

Un fenomeno in crescita

Il furto ai danni del rappresentante si inserisce in un contesto cittadino in cui i reati contro il patrimonio restano tra le principali criticità, in particolare nelle zone periferiche. I rappresentanti di preziosi e orafi continuano a essere tra i bersagli più esposti, spesso sorpresi nei pressi delle loro abitazioni o luoghi di lavoro.