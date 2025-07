Nella notte tra Giugliano in Campania e Sant’Anastasia si sono verificati due distinti episodi di criminalità, entrambi legati a tentativi di rapina con l’uso di armi da fuoco.

Tentata rapina con sparo a Giugliano in Campania

I Carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Giugliano in Campania sono intervenuti in via G. Marconi 69 in seguito a una tentata rapina ai danni del titolare di un negozio di elettronica.

Secondo una prima ricostruzione, due uomini armati avrebbero minacciato il commerciante con una pistola. Di fronte alla resistenza della vittima, uno dei rapinatori ha esploso un colpo d’arma da fuoco in aria, per poi fuggire insieme al complice. Fortunatamente non si sono registrati feriti. Sul posto è stato rinvenuto un bossolo calibro 7,65. Sono attualmente in corso le indagini per identificare i responsabili.

Rapina con ferito a Sant’Anastasia

Sempre nella stessa notte, a Sant’Anastasia, i Carabinieri sono intervenuti presso il distributore di carburante “Ayrton Petroli” situato in via Pomigliano. Poco prima, due individui a bordo di uno scooter avevano rapinato l’attività commerciale.

Durante il colpo, un carabiniere libero dal servizio è prontamente intervenuto e ha esploso un colpo di pistola con l’arma d’ordinanza, colpendo uno dei malviventi a un piede. Nonostante il ferimento, entrambi i rapinatori sono riusciti a darsi alla fuga. Le indagini proseguono per rintracciare i fuggitivi.