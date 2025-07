Raoul Bova è al centro di una controversia legale che coinvolge due realtà molto diverse tra loro: SSC Napoli e la compagnia aerea Ryanair. Secondo quanto riportato da La Repubblica, l’attore sarebbe intenzionato a intraprendere azioni legali per l’uso non autorizzato di un audio in cui è presente anche la modella Martina Ceretti.

Un audio usato senza consenso

Al centro della disputa c’è un audio utilizzato in contenuti promozionali e ironici pubblicati su TikTok e Facebook. Nello specifico:

Ryanair avrebbe usato l’audio in formato testuale per promuovere la propria app tramite un post su Facebook.

La SSC Napoli, presieduta da Aurelio De Laurentiis, lo avrebbe impiegato in un video TikTok collegato al calciatore Kevin De Bruyne, sfruttando un trend virale.

Bova e il suo entourage avrebbero considerato questa diffusione una grave violazione della privacy, con possibili profili di illecito civile.

Le possibili conseguenze legali

L’attore è pronto ad avviare una doppia causa civile, contestando l’utilizzo del contenuto audio a fini pubblicitari e di intrattenimento senza autorizzazione. Secondo fonti vicine a Bova, si tratterebbe di un caso emblematico che potrebbe aprire un precedente in materia di diritti d’immagine e uso della voce nei contenuti digitali.

La questione è attualmente sotto esame, ma la posizione dell’attore appare ferma: l’obiettivo è tutelare non solo la propria immagine, ma anche la corretta gestione dei contenuti personali nel mondo digitale e sportivo.