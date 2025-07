I Carabinieri della Compagnia di Torre del Greco hanno eseguito la notifica di otto misure di prevenzione personali, disposte dal Questore di Napoli, in seguito a un’intensa attività di controllo del territorio. I provvedimenti riguardano divieto di accesso a specifiche aree urbane (Dacur) e avvisi orali, nei confronti di soggetti già noti alle forze dell’ordine, coinvolti in reati come spaccio di stupefacenti, rapine e danneggiamenti a esercizi pubblici.

Sei Dacur, due dei quali a carico di minorenni

Nel dettaglio, sono emessi sei Dacur contro altrettanti residenti nel comune di Torre del Greco, tra cui figurano anche due minorenni. Il provvedimento vieta loro l’accesso per i prossimi anni ad alcune zone centrali della città, considerate aree sensibili per l’ordine pubblico.

I soggetti, tutti già noti alle forze dell’ordine, sono coinvolti in diversi episodi accaduti tra il 2024 e il 2025, ritenuti rilevanti ai fini dell’emissione delle misure di prevenzione.

Due avvisi orali a maggiorenni di Torre del Greco ed Ercolano

Insieme ai Dacur, sono stati notificati anche due avvisi orali, uno a un maggiorenne residente a Torre del Greco, l’altro a un soggetto residente a Ercolano. Entrambi sono risultati coinvolti in episodi che, pur non sfociando in misure restrittive immediate, hanno giustificato un intervento formale da parte dell’autorità di pubblica sicurezza.

Pietre e fumogeni contro i carabinieri: episodio chiave nelle indagini

Uno degli episodi alla base dei provvedimenti riguarda un fatto accaduto in una piazza centrale di Torre del Greco, dove una pattuglia dei carabinieri era intervenuta per una segnalazione relativa a schiamazzi notturni. All’arrivo delle forze dell’ordine, un gruppo di giovani — poi identificati — avrebbe lanciato pietre e fumogeni contro i militari, in un evidente tentativo di resistenza a pubblico ufficiale.

Le indagini tempestive avviate dai carabinieri hanno consentito non solo di denunciare penalmente i responsabili, ma anche di trasmettere gli atti alla Questura per l’attivazione delle misure di prevenzione previste dal Codice Antimafia.