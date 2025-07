Paura nella notte a Santa Maria di Castellabate, nel cuore del Cilento, dove un ragazzo di 16 anni, in vacanza presso Villa Matarazzo, è rimasto gravemente ferito dopo essere rimasto incastrato con un piede sotto un carrello elevatore (muletto) ribaltatosi per cause ancora da accertare.

L’allarme nella notte

L’incidente è avvenuto poco dopo la mezzanotte. Le grida del giovane hanno attirato l’attenzione dei coetanei presenti, che hanno prontamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli insieme ai sanitari del 118, riuscendo a liberare il ragazzo dopo circa 25 minuti di intervento, grazie all’utilizzo di attrezzature idrauliche per sollevare il mezzo.

Trasportato d’urgenza all’ospedale

Il giovane, sebbene sotto shock, era cosciente al momento del soccorso. È stato immediatamente trasportato in ambulanza all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania per ulteriori accertamenti e cure.

Indagini in corso

Sul luogo dell’incidente sono giunti anche i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Agropoli, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e verificare le condizioni di sicurezza nell’area in cui si trovava il mezzo.

Al momento restano da chiarire le circostanze che hanno portato al ribaltamento del muletto e perché il giovane si trovasse nelle vicinanze del mezzo.