Momenti di apprensione a Carovigno per la scomparsa di una giovane ragazza ucraina, che solo pochi giorni fa ha compiuto 18 anni. La ragazza si trovava in un villaggio turistico della costa brindisina, dove stava svolgendo uno stage formativo, quando di lei si sono perse le tracce. La denuncia di scomparsa è stata presentata direttamente dalla struttura ricettiva presso cui la giovane era ospite e tirocinante. I Carabinieri della stazione di Carovigno hanno immediatamente avviato le ricerche, attivando il protocollo per i casi di allontanamento.

Anche il sindaco di Carovigno, Massimo Lanzilotti, ha lanciato un appello sui social, condividendo la foto della 18enne e chiedendo la collaborazione di tutta la cittadinanza:

“La ragazza che vedete in foto si è allontanata dal Meditur e al momento non si hanno sue tracce. È ucraina, alta 175 cm, corporatura esile, non parla italiano. Chiunque la vedesse è pregato di contattare immediatamente la stazione dei Carabinieri di Carovigno al numero 0831 991010”, ha scritto il primo cittadino.

Del caso è stata informata anche la Prefettura di Brindisi, che sta monitorando l’evolversi della situazione in coordinamento con le forze dell’ordine.

Chiunque abbia informazioni utili è invitato a farsi avanti

Le autorità invitano chiunque abbia visto la ragazza o possa fornire informazioni utili a segnalarlo senza esitazione. Ogni dettaglio potrebbe rivelarsi fondamentale per riportarla al sicuro nel più breve tempo possibile.