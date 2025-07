Paura a Capri nella mattinata. Intorno alle ore 5, in via Roma, nei pressi dello stazionamento dei taxi, una donna è stata vittima di una violenta aggressione all’esterno di un bar. Secondo quanto ricostruito, un uomo avrebbe spinto la donna a terra, cercando poi di afferrarla per il collo mentre impugnava una bottiglia, in un gesto fortemente minaccioso. A evitare conseguenze peggiori sarebbe stato l’intervento di alcuni testimoni, che hanno minacciato di chiamare i carabinieri, costringendo l’aggressore ad allontanarsi.

L’intera scena è ripresa con un cellulare da uno degli avventori presenti ed è successivamente inviata al deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, che ha segnalato pubblicamente l’episodio.

L’aggressore identificato, ignota l’identità della vittima

Il presunto aggressore è riconosciuto nella zona del porto e poco dopo fermato e identificato dai carabinieri dell’isola. Al momento, però, la vittima dell’aggressione non è ancora rintracciata.

L’episodio ha suscitato forte indignazione tra residenti e turisti, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza nelle zone centrali dell’isola, anche in orari notturni o all’alba.