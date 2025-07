Grave incidente stradale lungo la Strada Statale 163 Amalfitana, in prossimità della frazione Vettica, tra Amalfi e Conca dei Marini. Una giovane turista straniera, in sella a uno scooter, è precipitata nel vuoto dopo aver perso il controllo del mezzo, finendo all’interno del giardino dell’Hotel Borgo Sant’Andrea.

L’intervento dei soccorsi

La caduta è stata particolarmente violenta e la ragazza ha riportato fratture multiple. Le sue condizioni sono apparse da subito molto gravi. Sul posto sono intervenuti tempestivamente l’elisoccorso del 118 e un’auto medica della Croce Rossa proveniente dal Saut di Castiglione.

Dopo essere stabilizzata e immobilizzata, la giovane è trasportata in codice rosso all’Ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno tramite elicottero, utilizzando un verricello per il recupero in verticale.

Indagini in corso sulla dinamica

La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di accertamenti da parte delle forze dell’ordine, che hanno effettuato i rilievi sul posto e raccolto le prime testimonianze. Secondo una prima ricostruzione, la giovane potrebbe aver perso il controllo del veicolo in curva, ma non si escludono altre ipotesi.

L’allarme è stato lanciato da alcuni automobilisti in transito e dal personale dell’hotel. Attualmente la ragazza è ricoverata in prognosi riservata al pronto soccorso del nosocomio salernitano.