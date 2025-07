Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha indetto un concorso pubblico su base regionale, per esami, finalizzato al reclutamento di 3.839 unità di personale non dirigenziale, da assumere con contratto a tempo pieno e determinato della durata massima di 36 mesi, all’interno degli Ambiti Territoriali Sociali presenti sul territorio nazionale.

Profili professionali e posti disponibili

Le assunzioni riguardano l’inquadramento nell’Area dei Funzionari e dell’elevata qualificazione del comparto Funzioni Locali, come previsto dal CCNL 2019-2021. I posti sono così suddivisi:

873 Funzionari amministrativi – Codice A

736 Funzionari contabili/economico-finanziari o esperti di rendicontazione – Codice B

979 Funzionari psicologi – Codice C

954 Funzionari educatori professionali socio-pedagogici – Codice D (L. 15 aprile 2024, n. 55)

297 Pedagogisti – Codice E (L. 15 aprile 2024, n. 55)

Requisiti e titoli di studio richiesti

Funzionario Amministrativo (Codice A)

Laurea triennale, specialistica o magistrale in qualunque disciplina.

Funzionario Contabile/Economico-finanziario (Codice B)

LM: LM-16, LM-56, LM-62, LM-63, LM-77

L: L-18, L-33 o titoli equipollenti

Funzionario Psicologo (Codice C)

Laurea magistrale LM-51 o diploma di laurea in Psicologia (vecchio ordinamento)

Iscrizione all’Albo degli Psicologi – sezione A

Funzionario Educatore Professionale Socio-pedagogico (Codice D)

Laurea L-19: Scienze dell’educazione e della formazione

Funzionario Pedagogista (Codice E)

Laurea magistrale: LM-50, LM-57, LM-85, LM-93 o equipollenti

Prova d’esame: struttura e contenuti

La selezione prevede una prova scritta unica per tutti i profili, articolata in 60 quesiti a risposta multipla, da risolvere in 90 minuti, per un punteggio massimo di 30 punti.

Sezioni della prova scritta:

25 quesiti comuni a tutti i profili su:

Anticorruzione, trasparenza, privacy

Ordinamento degli Enti locali

Lavoro pubblico, responsabilità del personale, codice di comportamento

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Inglese e informatica

Fondi strutturali e investimento europei

20 quesiti specifici per ogni profilo:

Amministrativo: diritto amministrativo, costituzionale, civile, penale, contratti pubblici, servizi sociali, diritto europeo

Contabile: contabilità pubblica, codice dell’amministrazione digitale, MEPA, gestione fondi

Psicologo: psicologia generale, psicologia sociale, normativa sociosanitaria, test psicodiagnostici

Educatore: pedagogia, disabilità, marginalità, interventi socio-educativi

Pedagogista: intervento pedagogico, supervisione, valutazione educativa, servizi territoriali

8 quesiti di logica e ragionamento critico-verbale

7 quesiti situazionali su dinamiche organizzative e comportamenti in contesto lavorativo

Contratto e sedi

Tipologia: tempo determinato (massimo 36 mesi)

Orario: tempo pieno

Localizzazione: assegnazione su base regionale, presso gli Ambiti Territoriali Sociali presenti in tutta Italia

Scadenza e modalità di candidatura

Termine per la presentazione delle domande: 30 luglio 2025

Portale ufficiale per la candidatura: INPA – Portale Reclutamento.