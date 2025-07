Fallisce il tentato furto in un supermercato di via Fraccopaldo, nella località Chiusa di Montoro, grazie all’intervento tempestivo dei residenti. Nella notte, una pattuglia dell’aliquota radiomobile della Compagnia Carabinieri di Solofra è intervenuta sul posto dopo la segnalazione di movimenti sospetti. Secondo le prime ricostruzioni, quattro individui incappucciati e con i guanti, utilizzando un flex, hanno cercato di forzare la serranda in ferro del supermercato, danneggiandola parzialmente.

I rumori provenienti dall’esterno hanno allertato i vicini, che si sono affacciati, costringendo i malviventi alla fuga. I ladri si sono allontanati a bordo di un’auto di grossa cilindrata, facendo perdere le proprie tracce.

Sul tentato furto indagano ora i carabinieri della Compagnia di Solofra, che stanno esaminando i filmati delle eventuali telecamere presenti nella zona e raccogliendo testimonianze per identificare i responsabili.