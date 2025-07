Il Centro Funzionale della Protezione Civile della Regione Campania ha ufficialmente prorogato l’avviso di criticità per ondate di calore fino alle ore 20:00 di sabato 5 luglio 2025. La decisione arriva in seguito al perdurare di condizioni meteorologiche estreme, con temperature sensibilmente superiori alla media stagionale e un forte disagio bioclimatico.

Temperature oltre i valori normali e umidità fino al 70%

Secondo quanto comunicato, le temperature potranno superare i valori medi stagionali di 6-7°C, arrivando facilmente a sfiorare o superare i 40 gradi in alcune aree interne. A peggiorare la situazione è l’alta umidità relativa, che potrà toccare il 70% nelle ore serali e notturne, specialmente nelle zone costiere.

La scarsa ventilazione aggrava ulteriormente la percezione del caldo, rendendo le giornate particolarmente faticose e aumentando il rischio per la salute, soprattutto nei soggetti fragili.

Chi è più a rischio durante l’ondata di calore

La Protezione Civile raccomanda massima prudenza a:

anziani,

bambini molto piccoli,

cardiopatici e soggetti con patologie croniche,

persone con disabilità.

In particolare, si consiglia di evitare di uscire nelle ore più calde, tra le 11:00 e le 18:00, e di non praticare attività fisica all’aperto.

I consigli della Protezione Civile

Per affrontare al meglio l’ondata di calore, si consiglia di:

mantenere arieggiati gli ambienti, evitando però l’esposizione diretta al sole;

bere molta acqua ed evitare bevande alcoliche o zuccherate;

indossare abiti leggeri e traspiranti;

limitare l’uso dell’auto e i viaggi nelle ore centrali;

non lasciare mai persone o animali in auto;

prestare attenzione anche agli animali domestici, offrendo sempre acqua fresca e zone d’ombra.

Le autorità locali sono invitate a monitorare le condizioni dei soggetti fragili attraverso le procedure già previste in questi casi.

Dove trovare informazioni utili

Per ulteriori aggiornamenti e per i consigli su come proteggersi dagli effetti sulla salute delle ondate di calore, è disponibile il portale del Ministero della Salute al seguente link:

https://www.salute.gov.it/portale/caldo/homeCaldo.jsp