L’Italia vive da anni una fase di persistente incertezza economica, segnata da crisi cicliche e, più recentemente, da un’inflazione crescente che ha ridotto sensibilmente il potere d’acquisto delle famiglie. In questo scenario, il bilancio di milioni di cittadini risulta sempre più fragile.

Per rispondere a queste difficoltà, i governi hanno messo in campo una serie di misure straordinarie, sotto forma di bonus, agevolazioni fiscali e sostegni diretti, con l’obiettivo di offrire un sollievo immediato ai nuclei più vulnerabili e stimolare settori chiave dell’economia.

Tipologie di bonus disponibili

Le agevolazioni statali si articolano in diverse categorie, tra cui:

Bonus edilizi come il Superbonus e l’Ecobonus, pensati per incentivare l’efficienza energetica degli edifici e abbattere i costi delle utenze.

Sostegni al reddito come il Bonus spesa, il Bonus bollette o l’Assegno Unico Universale.

Contributi settoriali, pensati per sostenere famiglie con figli, lavoratori autonomi, giovani e imprese in difficoltà.

Questi strumenti funzionano come ammortizzatori sociali in un contesto economico instabile, contribuendo a mantenere la coesione sociale e a sostenere la domanda interna.

I vantaggi dei bonus statali

I benefici legati all’utilizzo di bonus pubblici sono molteplici:

Sostegno immediato per famiglie e imprese in difficoltà economica.

Riduzione delle disuguaglianze sociali grazie a trasferimenti mirati.

Stimolo alla domanda in settori chiave, come l’edilizia o i consumi essenziali.

Compensazione dell’effetto inflattivo, almeno parzialmente.

Le criticità del sistema dei bonus

Non mancano però aspetti controversi. Tra i principali svantaggi:

Rischio di dipendenza dallo Stato, che può scoraggiare iniziativa e autonomia economica.

Aumento del debito pubblico, se le misure non sono adeguatamente finanziate.

Effetto inflattivo, nel caso in cui la domanda superi la capacità produttiva del mercato.

Burocrazia complessa, che rende difficile l’accesso ai benefici per molte famiglie.

Assegno Unico Universale: rivalutazione da luglio

Una delle novità più rilevanti per le famiglie italiane è la rivalutazione automatica dell’Assegno Unico Universale (AUU) e dell’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF), entrata in vigore dal 1° luglio 2025, con un incremento dello 0,8%. La misura, comunicata dall’INPS, resterà valida fino al 30 giugno 2026.

I pagamenti per i beneficiari già consolidati saranno erogati a partire dal 20 luglio.

Per le nuove domande o le richieste aggiornate, i versamenti saranno completati entro la fine del mese.

Requisiti e maggiorazioni

È fondamentale presentare un ISEE aggiornato al 2025 per ottenere l’importo corretto. In assenza di tale requisito, si riceverà solo l’importo minimo previsto. Tra le maggiorazioni più significative:

Incremento del 50% per i figli di età inferiore a un anno.

Aumenti per famiglie numerose o con figli disabili.