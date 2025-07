In un continuo crescendo di pubblico e con edizioni che, anno dopo anno, vedono una sempre più ampia collaborazione e partecipazione da parte delle Istituzioni, delle case editrici e di scrittori, prende il via la XXI edizione della rassegna nazionale editoriale #unlibrosottolestelle.

La manifestazione ideata e promossa dall’Associazione Meridiani

Il cartellone presentato questa mattina presso il presso il Circolo Canottieri Irno di Salerno, ha visto la partecipazione di autorità civili e militari, associazioni del terzo settore e tantissimi cittadini sostenitori dell’iniziativa “impazienti” di conoscere il programma.

I saluti affidati Ada Minieri, Vicepresidente Associazione Meridiani – Segretario consigliere Ordine Ingegneri Napoli e Giuseppe Esposito, Presidente Circolo Velico Stabia, hanno preceduto gli interventi di Annarita Colasante, componente della Giunta della Camera di Commercio Salerno, Vincenzo Ungaro, Consigliere Comunale della città di Castellammare di Stabia, Maddalena Torrà, Consigliere Comunale di Ottaviano e Franco Picarone, Presidente Commissione Bilancio Regione Campania.

Con la XXI edizione, Meridiani vuole rafforzare ancora di più l’importanza del nostro mare e il ruolo strategico per un Paese, l’Italia, posta al centro del Mediterraneo.

L’evento, ormai consolidato, ha dimostrato che il connubio tra tradizione, cultura e buon cibo sono ottimi attrattori di quel turismo di qualità, amante delle novità del mercato, ma con un occhio attento alla valorizzazione delle tradizioni e delle alternative alla classica vacanza “a tutto mare” ed in “montagna”. “Siamo certi che il pubblico premierà la qualità delle storie, degli autori e di chi dialogherà con loro e che l’evento risulterà attrattivo e coinvolgente per i cittadini e per i numerosi turisti che visiteranno il nostro territorio, tra borgo antico e mare. L’evento avrà lo stesso successo avuto negli anni passati. La Regione Campania conferma la sua grande attenzione alla cultura espressa dalle città e dalle sue provincie, partecipando attivamente alla realizzazione dei progetti come “Un libro sotto le stelle” che coniuga editoria, turismo e qualità della vita” – ha dichiarato Franco Picarone. Con la XXI edizione si vuole, altresì, porre una maggior attenzione alla promozione ed alla valorizzazione del territorio ospitante. “Una splendida iniziativa che si ripete ormai ogni estate e che va ad arricchire ulteriormente il fitto calendario di iniziative culturali, ed in particolare letterarie, che animano il territorio campano durante la bella stagione. La formula adottata, che si è rivelata vincente in ogni edizione, è un connubio perfetto di cultura e turismo, di eventi e valorizzazione delle risorse naturali del territorio regionale”, ha sottolineato Ada Minieri, Vicepresidente dell’Associazione Meridiani.