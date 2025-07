Nuovo episodio di criminalità in provincia di Avellino. Nella notte tra lunedì e martedì, un gruppo di malviventi ha preso di mira il bancomat dell’ufficio postale di Montecalvo Irpino, in viale Pini. Il colpo è stato messo a segno utilizzando il cosiddetto “sistema marmotta”, una tecnica esplosiva che provoca la deflagrazione dell’erogatore automatico.

L’esplosione ha svegliato numerosi residenti della zona, che hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per risalire agli autori del raid.

Gli investigatori stanno analizzando le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti nell’area, nel tentativo di individuare elementi utili all’identificazione dei responsabili. Al momento, il bottino è ancora in fase di quantificazione.

Allarme sicurezza: aumento dei colpi agli sportelli automatici

L’assalto al bancomat di Montecalvo Irpino si inserisce in un preoccupante trend di episodi simili che, nelle ultime settimane, stanno interessando diversi comuni della provincia di Avellino. Nel mirino dei ladri ci sono in particolare sportelli automatici e sedi postali, spesso colpiti nelle ore notturne con tecniche distruttive ad alto rischio per la sicurezza pubblica.

Le forze dell’ordine proseguono le attività di monitoraggio e prevenzione, ma cresce l’allarme tra i cittadini per una criminalità sempre più organizzata e aggressiva.