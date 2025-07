Grave incidente sul lavoro a Pompei, in provincia di Napoli. Due operai sono caduti da un cestello elevatore durante un intervento di manutenzione in viale Unità d’Italia, riportando ferite gravi. Le cause dell’incidente sono attualmente al vaglio degli inquirenti.

Operai caduti da 15 metri: uno finisce sui binari, l’altro nel parcheggio

L’incidente è avvenuto nel corso della mattinata di oggi. I due lavoratori, addetti alla manutenzione delle antenne per conto di una ditta appaltatrice di Rete Ferroviaria Italiana (RFI), si trovavano all’interno di un cestello collegato a un braccio idraulico. Improvvisamente, per cause ancora da accertare, il braccio ha ceduto facendo precipitare il cestello da un’altezza di circa 15 metri.

Uno degli operai è finito sui binari delle Ferrovie dello Stato, oltrepassando un muro di cinta che separa l’area ferroviaria dal parcheggio del supermercato MD. L’altro è invece caduto all’interno dello stesso parcheggio.

Le condizioni dei feriti e gli ospedali di riferimento

I due operai feriti sono un 35enne residente a Pozzuoli e un 43enne originario di Caivano. Entrambi sono stati trasportati in codice rosso e si trovano attualmente in ospedale con prognosi riservata. Il primo è stato trasferito all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, mentre il secondo è ricoverato all’ospedale Cardarelli di Napoli.

Secondo le prime informazioni, entrambi indossavano i dispositivi di protezione individuale al momento dell’incidente.

Indagini in corso da parte della Polizia Municipale e della Procura

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Pompei, coordinati dal colonnello Gaetano Petrocelli, e gli agenti del commissariato locale. Le indagini sono state avviate su delega della Procura della Repubblica di Torre Annunziata, che ha disposto accertamenti tecnici per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Sono in corso rilievi e verifiche sulle condizioni del braccio meccanico e del mezzo impiegato per il sollevamento, al fine di accertare eventuali responsabilità o violazioni delle normative in materia di sicurezza sul lavoro.