Fine settimana di sangue sulle strade della Campania. Tre giovani vittime in poche ore e una nuova tragedia che ha scosso l’intera comunità delle forze dell’ordine: Enzo Spagnuolo, 28 anni, vice ispettore della Polizia di Stato, è morto in seguito a un violento incidente in moto.

Scontro mortale con una moto, la conducente si dà alla fuga

Secondo quanto ricostruito, l’incidente è avvenuto sabato pomeriggio lungo una strada di Falciano del Massico, nel Casertano. Spagnuolo si trovava in sella alla sua motocicletta quando è travolto da un’automobile, guidata presumibilmente da una donna di origine straniera, che non si è fermata a prestare soccorso.

Il giovane poliziotto è soccorso e trasportato in condizioni disperate al Pineta Grande Hospital di Castel Volturno, dove è deceduto poco dopo per le gravi ferite riportate.

Caccia alla pirata della strada: fondamentali le telecamere

I Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone sono ora sulle tracce della responsabile, che sarebbe ripresa da alcune telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Le immagini, attualmente al vaglio degli investigatori, potrebbero risultare decisive per risalire all’identità della donna, che rischia l’accusa di omicidio stradale e omissione di soccorso.

Altre due vittime nel Casertano: lutto a Mondragone e Aversa

Quella di Spagnuolo non è stata l’unica tragedia sulle strade del fine settimana.

A Mondragone, ha perso la vita il 16enne Luigi Petrella, coinvolto in un incidente la cui dinamica è ancora in fase di accertamento.

Ad Aversa, a morire è stato il 21enne Giuseppe Serbolloni, rimasto vittima di uno scontro nelle prime ore del mattino.

Cervinara (Avellino): muore padre di tre figli in moto, ferito il figlio di 12 anni

Dramma anche ad Avellino, dove un 40enne di Cervinara, padre di tre figli, ha perso la vita nella serata di domenica. L’uomo era in sella alla sua moto insieme al figlio di 12 anni, diretto verso contrada Coppola, una zona di montagna molto frequentata d’estate. Durante il tragitto, si è scontrato frontalmente con un’auto che arrivava dalla direzione opposta.

Il padre è morto sul colpo, mentre il ragazzino è trasportato all’ospedale Moscati di Avellino con ferite serie ma non in pericolo di vita. La moglie, incinta del quarto figlio, è stata colta da un malore alla notizia ed è ora sotto osservazione medica.