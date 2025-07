A Palma Campania c’è un luogo dove la tradizione pizzaiola incontra l’innovazione: è la Pizzeria Jolly, fondata da Gennaro Catapano a soli 19 anni, con un sogno ben preciso e le mani già impastate di esperienza. La storia di Gennaro parte da lontano, o meglio, da vicino: subito dopo il diploma alla scuola alberghiera, decide di investire nel suo territorio e in ciò che ama di più. La pizza. Inizia con l’asporto, poi amplia il locale, aggiunge la sala, cura l’accoglienza. Il tutto con un’idea precisa: offrire una pizza che sia un ponte tra passato e presente, un perfetto equilibrio tra conoscenze antiche e tecniche moderne. Ed ora anche una sala esterna che appena sarà completata avrà un nome intrigante tutto da scoprire.

Un nome, una famiglia, una filosofia

Il nome del locale, “Jolly”, non è frutto del caso. È un omaggio alle radici familiari, al soprannome affettuoso con cui da sempre è conosciuto il padre di Gennaro: il Jolly, colui che non si ferma mai, che lavora instancabilmente e che ancora oggi è il primo ad aprire e l’ultimo a chiudere la pizzeria. “Senza fa niente nun me firo e sta”, ama ripetere. Un motto che è diventato filosofia di squadra.

Ed è proprio questa mentalità operosa e appassionata che ha trasformato Pizzeria Jolly in un punto di riferimento per chi cerca autenticità, calore umano e qualità. Sebbene a conduzione familiare, il locale è sostenuto da uno staff affiatato, che lavora con lo stesso spirito di appartenenza, condividendo valori, obiettivi e soprattutto l’amore per il prodotto finale: una pizza che racconta una storia.

Tradizione rustica e visione futura

Gennaro ha le idee chiare anche sul futuro. Come ogni pizzaiolo ambizioso, immagina ampliamenti e migliorie, ma senza mai tradire quella semplicità che rappresenta l’anima della Pizzeria Jolly. L’ambiente, con tavoli comodi, atmosfera allegra e linee rustiche, è pensato per accogliere chi cerca qualcosa in più del semplice pasto: un’esperienza.

“Ricordare sempre il punto di partenza è fondamentale per sapere dove si vuole arrivare”, afferma Gennaro. Ed è proprio questo rispetto per le origini, unito a uno sguardo attento all’evoluzione del gusto e della clientela, che rende la sua pizzeria una realtà in continua crescita, ma sempre fedele a se stessa.