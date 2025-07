Un tragico incidente sul lavoro è costato la vita a un operaio di 58 anni, deceduto ieri pomeriggio mentre installava un impianto di climatizzazione in un’abitazione privata in via Pontone a Massa Lubrense. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe perso l’equilibrio mentre stava operando in quota, precipitando da un’altezza di circa sei metri. La caduta, avvenuta di schiena su un cordolo di cemento, si è rivelata fatale.

Inutili i tentativi di rianimazione

Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che hanno tentato di rianimarlo sul posto, ma purtroppo per l’operaio non c’era più nulla da fare: il decesso è constatato poco dopo l’arrivo dei soccorsi.

Indagini in corso: accertamenti su dinamiche e sicurezza

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Massa Lubrense, insieme al personale del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Napoli e al Nucleo Investigativo del Gruppo Carabinieri di Torre Annunziata.

Sono in corso accertamenti per chiarire le circostanze della caduta e verificare il rispetto delle norme di sicurezza previste per i lavori in quota. La salma è posta sotto sequestro e si trova attualmente a disposizione dell’Autorità giudiziaria.