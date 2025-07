A partire dalla mensilità di agosto, l’INPS avvia le operazioni di conguaglio fiscale sulle pensioni per i contribuenti che hanno presentato il modello 730/2024 e hanno indicato l’Istituto come sostituto d’imposta. L’attività interessa i soggetti per i quali i flussi contabili sono stati trasmessi all’INPS dall’Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno 2024.

Rimborsi o trattenute: cosa succede ad agosto

Sulla pensione di agosto verranno applicati:

rimborsi automatici per i contribuenti con imposta a credito;

trattenute per i soggetti con imposta a debito.

In caso di debito, il relativo importo sarà rateizzato fino al mese di novembre. Tuttavia, se il modello 730 è stato ricevuto da INPS dopo giugno, il numero di rate potrebbe essere inferiore a quanto scelto dal contribuente, per rispettare i limiti di tempo previsti.

Attenzione alla scelta del sostituto d’imposta

È fondamentale che il contribuente, al momento della presentazione della dichiarazione, indichi correttamente il sostituto d’imposta. L’INPS potrà effettuare i conguagli solo se ha erogato redditi soggetti a tassazione nel corso dell’anno e se il rapporto con il contribuente non è cessato prima del 1° aprile.

Non possono indicare INPS come sostituto d’imposta:

i beneficiari di prestazioni assistenziali non imponibili (es. assegno sociale, pensioni di invalidità civile);

Possono invece farlo i titolari di:

trattamenti pensionistici regolari;

assegni straordinari al reddito (es. ex dipendenti di enti creditizi), anche con tassazione particolare.

Verifica online dei conguagli 730

I contribuenti che hanno scelto INPS per i conguagli possono consultare online l’esito del modello 730 e i relativi importi, tramite il servizio “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino”, disponibile anche sull’app INPS Mobile.

Perché è importante controllare

Per evitare problemi come:

versamenti diretti tramite modello F24 (con eventuali interessi per incapienza),

impossibilità di rateizzare i debiti d’imposta,

è utile, prima di presentare la dichiarazione, verificare attentamente se l’INPS può realmente operare come sostituto d’imposta.