Arriva un nuovo sostegno per i pensionati italiani con redditi molto bassi: si tratta della Carta Acquisti, un bonus economico destinato a chi percepisce meno di 830 euro lordi al mese. L’obiettivo è aiutare le fasce più fragili della popolazione, in particolare gli over 65, a coprire le spese essenziali come alimentari, farmaci e utenze.

Cos’è la Carta Acquisti e quanto vale

La Carta Acquisti è una carta prepagata ricaricata dallo Stato con un bonus mensile di 40 euro, erogato ogni due mesi (quindi 80 euro bimestrali, per un totale di 480 euro l’anno). Può essere usata per:

acquistare beni alimentari,

pagare le bollette di luce e gas presso gli uffici postali,

acquistare medicinali in farmacia.

Chi ha diritto al bonus da 830 euro al mese

La misura è destinata a:

cittadini con almeno 65 anni,

oppure famiglie con un bambino sotto i 3 anni.

Ma sono necessari alcuni requisiti reddituali e patrimoniali:

ISEE non superiore a 8.117,17 euro;

Reddito familiare annuo inferiore a:

8.117,17 euro per chi ha tra 66 e 74 anni (circa 625 euro/mese),

10.822,90 euro per chi ha più di 75 anni (circa 830 euro/mese).

È inoltre richiesta:

la cittadinanza italiana o un permesso di soggiorno valido;

l’iscrizione all’Anagrafe della Popolazione Residente.

Esclusioni e limiti patrimoniali

Non possono ottenere la Carta Acquisti coloro che:

possiedono più di una utenza elettrica domestica,

hanno più di due autoveicoli,

dispongono di un patrimonio mobiliare superiore a 15.000 euro,

beneficiano di vitto assicurato dallo Stato, come i detenuti o i ricoverati in RSA di lungo degenza.

Come richiedere la Carta Acquisti 2025

La domanda si presenta tramite Poste Italiane, in modo semplice:

Scarica e compila il modulo disponibile online o ritiralo in posta.

Presentalo allo sportello postale con la documentazione necessaria.

Riceverai la Carta direttamente da Poste, già attiva con l’importo bimestrale.

Per ottenere il beneficio, è necessario essere in possesso di un documento d’identità valido e del modello ISEE aggiornato.