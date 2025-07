Con l’arrivo di agosto, cresce l’attenzione delle famiglie italiane verso le principali prestazioni economiche erogate dall’INPS. Pensioni, NASpI, Assegno Unico Universale, Assegno di Inclusione (ADI), Carta Acquisti e Carta Dedicata a Te rappresentano un supporto fondamentale, specialmente in un periodo segnato da spese stagionali e vacanze.

Di seguito il calendario completo e aggiornato dei pagamenti INPS previsti per il mese di agosto 2025.

1. Pensioni: pagamento dal 1° agosto 2025

Le pensioni saranno accreditate venerdì 1° agosto, primo giorno bancabile del mese, sia su conti correnti bancari che postali.

Per i beneficiari che ritirano in contanti presso gli uffici postali, è previsto un calendario scaglionato in base all’iniziale del cognome:

Data Cognomi

Venerdì 1 agosto A – B

Sabato 2 agosto (mattina) C – D

Lunedì 4 agosto E – K

Martedì 5 agosto L – O

Mercoledì 6 agosto P – R

Giovedì 7 agosto S – Z

Il cedolino pensione con l’importo dettagliato è già disponibile online dal 21 luglio tramite il portale INPS.

2. NASpI e DIS-COLL: accrediti entro metà mese

I sussidi di disoccupazione NASpI e DIS‑COLL saranno pagati entro il 15 agosto, con data variabile in base alla data di presentazione della domanda o del rinnovo.

Per verificare l’importo e la data esatta del pagamento, è possibile accedere al Fascicolo Previdenziale del Cittadino disponibile sul sito INPS.

3. Assegno Unico Universale: pagamenti dal 20 al 22 agosto

L’Assegno Unico Universale per i figli a carico verrà erogato tra mercoledì 20 e venerdì 22 agosto per i beneficiari con domanda già attiva e ISEE aggiornato.

Chi ha presentato una nuova domanda o aggiornato l’ISEE in ritardo potrebbe ricevere il pagamento nella settimana successiva, entro fine mese.

4. Assegno di Inclusione (ADI): date di pagamento e bonus integrativo

L’Assegno di Inclusione prevede più finestre di pagamento ad agosto, in base alla situazione del beneficiario:

Prima erogazione: per chi ha completato domanda e Patto di Attivazione Digitale a luglio, il primo pagamento è atteso giovedì 14 agosto.

Riprese dopo sospensione: anche chi ha ripreso l’ADI dopo una sospensione riceverà la mensilità il 14 agosto.

Bonus ponte: chi ha subito una sospensione e torna a percepire l’ADI ad agosto riceverà anche un bonus integrativo con la rata di metà mese.

Pagamenti regolari: i beneficiari che ricevono l’ADI in modo continuativo riceveranno il pagamento mensile tra martedì 26 e giovedì 28 agosto.

5. Carta Acquisti: nessuna ricarica ad agosto

La Carta Acquisti, destinata a bambini sotto i 3 anni e anziani over 65 con ISEE entro i limiti previsti, prevede un importo di 80 euro ogni due mesi.

Il bimestre luglio–agosto è in corso, quindi nessun pagamento è previsto ad agosto. La prossima ricarica è attesa tra fine settembre e inizio ottobre.

6. Carta Dedicata a Te: attese nuove graduatorie

Per la Carta Dedicata a Te, misura per nuclei familiari con basso reddito destinata all’acquisto di beni alimentari, si è in attesa della pubblicazione delle nuove graduatorie comunali. L’erogazione delle nuove carte o delle ricariche avverrà solo dopo l’aggiornamento delle liste.

7. Come controllare lo stato dei pagamenti

I cittadini possono verificare lo stato dei pagamenti accedendo al Fascicolo Previdenziale del Cittadino tramite SPID, CIE o CNS, disponibile sul sito ufficiale dell’INPS all’indirizzo: www.inps.it

.

Riepilogo: tutte le date chiave INPS agosto 2025

Prestazione Data di pagamento prevista

Pensioni 1 agosto (con calendario ritiro)

NASpI / DIS-COLL Entro metà agosto

Assegno Unico Universale 20–22 agosto

ADI – prima erogazione 14 agosto

ADI – ripresa dopo sospensione 14 agosto

ADI – pagamenti ordinari 26–28 agosto

Carta Acquisti Nessuna ricarica prevista

Carta Dedicata a Te In attesa delle graduatorie.