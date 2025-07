Per una volta, i pensionati possono tirare un sospiro di sollievo. Il cedolino di agosto non porta nuove trattenute né cifre inaspettate al ribasso: al contrario, contiene una sorpresa positiva. Molti titolari di pensione, infatti, noteranno un aumento netto di circa 80 euro, frutto di un intervento strutturale previsto dalla Legge di Bilancio 2025.

Più soldi in tasca grazie al taglio del cuneo fiscale

L’aumento è legato al cosiddetto taglio del cuneo fiscale, una misura pensata per ridurre il peso delle imposte e dei contributi a carico di lavoratori e pensionati, in particolare nel settore pubblico. In termini pratici, significa un alleggerimento della pressione fiscale sul reddito e, di conseguenza, un incremento dell’importo erogato.

Il provvedimento, già annunciato nei mesi scorsi, ha trovato applicazione concreta nel mese di agosto, con effetti visibili direttamente sul cedolino INPS. Il bonus è stato accreditato automaticamente senza necessità di presentare alcuna domanda.

A chi spetta il bonus

Il beneficio riguarda in particolare:

pensionati del settore pubblico;

lavoratori dipendenti che percepiscono redditi medio-bassi;

soggetti che rientrano nei parametri stabiliti dalla normativa sul taglio del cuneo.

L’importo può variare in base alla situazione reddituale del singolo contribuente, ma nella maggior parte dei casi il credito aggiuntivo è di circa 80 euro netti.

Cedolino pensione di agosto: cosa controllare

Chi consulta ancora il cedolino in formato cartaceo potrà notare facilmente l’incremento. Per chi invece utilizza l’app INPS o il portale online, è sufficiente accedere alla propria area personale per verificare il saldo aggiornato e le voci che lo compongono.

È consigliabile controllare attentamente il dettaglio degli importi per accertarsi dell’accredito e per comprendere, nel complesso, le voci fiscali e previdenziali che concorrono al calcolo della pensione mensile.