Un grave episodio di violenza domestica è avvenuto a Torre del Greco, in provincia di Napoli, dove un uomo di 39 anni è finito arrestato dai Carabinieri con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, l’uomo avrebbe minacciato la moglie con una catena di ferro e un grosso lucchetto, pretendendo denaro in sua presenza e sotto gli occhi dei tre figli minorenni. La scena drammatica si è consumata in ambito familiare, ma è stato il sangue freddo della donna a evitare conseguenze peggiori.

Approfittando di un momento di distrazione del marito, la vittima è riuscita a contattare il 112, chiedendo l’intervento urgente dei Carabinieri. I militari della sezione radiomobile di Torre del Greco sono arrivati sul posto in tempi rapidi e hanno rintracciato l’uomo in strada.

Nonostante un tentativo iniziale di sottrarsi all’arresto, il 39enne è fermato e condotto in caserma, dove sono scattate le misure previste dalla legge. L’arresto è stato eseguito in flagranza di reato.