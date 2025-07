Una neonata di appena 18 giorni è stata salvata dagli agenti di Polizia a Torre Annunziata, dopo essere stata colpita da un grave malore che le aveva causato difficoltà respiratorie e cianosi. L’intervento tempestivo degli agenti ha evitato conseguenze tragiche.

L’episodio si è verificato nella serata di ieri, intorno alle 20, in via Roma. Durante un’attività di pattugliamento, una squadra di poliziotti ha udito le grida disperate di una donna. Si trattava della madre della bambina, che stava lottando per respirare e aveva perso il colorito naturale del volto.

Gli agenti, comprendendo immediatamente la gravità della situazione, hanno messo in atto le manovre di primo soccorso per liberare le vie respiratorie della piccola. Successivamente, l’hanno trasportata d’urgenza, insieme alla madre, presso il pronto soccorso dell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia.

Grazie alle cure tempestive dei sanitari, le condizioni della neonata si sono stabilizzate. La piccola resterà ricoverata per alcuni giorni al fine di consentire ulteriori accertamenti clinici e determinare le cause del malore.

Sull’episodio è intervenuto Giuseppe Raimondi, segretario generale provinciale del sindacato di Polizia Coisp di Napoli, che ha elogiato l’operato dei colleghi:

«Eroi: è l’unico termine che descrive adeguatamente gli agenti che hanno agito con professionalità, lucidità e competenza. Hanno riconosciuto la gravità della situazione e applicato con precisione le tecniche salvavita, scongiurando una tragedia».

Raimondi ha anche sottolineato l’importanza della presenza costante delle forze dell’ordine sul territorio:

«Questo intervento dimostra quanto sia essenziale il ruolo della Polizia, non solo per garantire la sicurezza, ma anche per rispondere in modo efficace a emergenze impreviste, anche al di fuori delle competenze operative ordinarie».

Infine, ha lanciato un appello al questore di Napoli affinché riconosca formalmente il valore dell’azione svolta:

«Chiediamo che gli agenti protagonisti di questo intervento ricevano una meritata gratificazione per aver dato prestigio alla Polizia e salvato una vita umana».